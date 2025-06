Os elogios e apertos de Marcelo

A senhora que se confronta com uma espécie de golpe ‘mata-leão’ do Presidente da República é a deputada do PSD e ex-presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais.

A senhora que se confronta com uma espécie de golpe ‘mata-leão’ do Presidente da República é a deputada do PSD e ex-presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais. Na chegada à Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, no dia de Santo António, Marcelo Rebelo de Sousa foi efusivo nos cumprimentos, mostrando que continua cheio de energia. E até deixou elogios a Isaura Morais, dizendo que era uma política “com muito futuro apesar de já ter algum passado”. A ‘vítima’ lá se aguentou com os encómios e apertos, felizmente sem ser necessário pedir ao presidente para lhe deixar o pescoço em paz….