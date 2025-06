Quem te avisa...

Um caminho público na Calhandriz foi cortado nos últimos dias por causa de uma obra e vários moradores estão descontentes com a situação.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um caminho público na Calhandriz foi cortado nos últimos dias por causa de uma obra e vários moradores estão descontentes com a situação. Para ajudar a que ninguém caia num buraco por ser apanhado desprevenido, sobretudo quem ali anda de bicicleta a grande velocidade, a junta de freguesia decidiu colocar um aviso metálico no meio do trilho. Agora só falta meter um outro aviso a alertar para a existência deste novo obstáculo....