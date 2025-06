Durante os discursos na cerimónia de lançamento da primeira pedra da Academia de Futebol de Santarém foi por muito pouco que o azar não bateu à porta de alguns elementos da assistência. As cadeiras de plástico utilizadas para sentar a plateia numa das salas do Complexo Aquático de Santarém tinham tão pouca qualidade que só por sorte ninguém foi parar ao chão. O presidente da câmara João Leite parou o discurso para saber se uma das pessoas estava bem, mas o momento da tarde foi quando o ex-presidente Ricardo Gonçalves, em tom de brincadeira e para poucos ouvirem, afirmou que Carlos Coutinho é tão poupado que não investe em cadeiras decentes para sentar as pessoas. Já não é a primeira vez que o Cavaleiro Andante ouve dizer que o administrador da Viver Santarém é forreta, mas a verdade é que as contas da empresa municipal estão de boa saúde. É caso para dizer que é no poupar que está o ganho.