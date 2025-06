Invenções à Cristóvão

A controvérsia que a obra de requalificação do parque do Mouchão, em Tomar, tem causado, levou o município a explicar a obra ao detalhe. Na publicação na página de Facebook da Câmara de Tomar foi anunciada uma novidade que ainda não era pública: a colocação de um calheiro em pedra de 30 metros junto à emblemática Roda do Mouchão, retirado das obras do Flecheiro. Esta novidade tem tanto de surpreendente como de bizarra, visto que tal calheiro nunca existiu no Mouchão. Diz a autarquia que o objectivo é dar a conhecer aos visitantes a componente funcional da roda, transportando a água através do calheiro até ao que seria o seu destino final, as hortas ou pomares. Com o aproximar das eleições autárquicas há que mostrar trabalho, e a imaginação parece estar mais fértil do que nunca para os lados de Tomar.