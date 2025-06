Sobre rodas

A apresentação das novas medidas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a promoção da mobilidade sustentável na região terminou com uma demonstração do projecto meioB.

A apresentação das novas medidas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a promoção da mobilidade sustentável na região terminou com uma demonstração do projecto meioB, promovendo o uso da bicicleta. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), foi o primeiro a agarrar numa bicicleta e a dar ao pedal. O autarca, visivelmente animado, esteve uns largos minutos a pedalar de um lado para o outro na Várzea Grande. Com o stress do final de mandato e com eleições no horizonte, há que aproveitar, pois não há muitas oportunidades como esta para descarregar a “tensão”... .