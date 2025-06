Dia de Praia em Benavente

No Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, os pais levam os filhos ao futebol e voltam com um escaldão de recordação.

No Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, os pais levam os filhos ao futebol e voltam com um escaldão de recordação. Sem cobertura nas bancadas, a famílias já levam chapéus-de-sol como quem vai passar o dia às praias da Costa da Caparica. O Cavaleiro Andante, para evitar escaldões e problemas de pele, sugere à Câmara Municipal de Benavente mandar fazer chapéus com o brasão do município e algumas frases promocionais. Já agora, também pode investir nas Bolas de Berlim, assim só ficava mesmo a faltar a areia e a água salgada.