Exercício com cheirinho no Carregado

No Carregado, mesmo no passeio em frente às instalações da junta de freguesia, existe há alguns anos um equipamento para a população fazer ginástica de manutenção, neste caso uma bicicleta estática. Todos sabemos que o exercício físico é bom e recomenda-se, mas a localização do equipamento deixa muito a desejar. Em vez de cativar as pessoas, afasta-as porque, como é natural, ninguém quer exercitar-se com o cheirinho a lixo a sair dos ecopontos e contentores.