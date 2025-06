Inauguração fria em dia quente

A inauguração da FeirOurém 2025, em Ourém, ficou marcada por uma aposta maior em “espectacularidade”, com o lançamento de fogo de artifício e a actuação da fanfarra dos Bombeiros de Ourém. Por outro lado, a habitual entrega de certificados de participação a todos os expositores e a tradicional visita do executivo municipal aos vários espaços do evento não se realizaram. A inauguração ficou-se pelo corte da fita, discursos e a actuação da fanfarra. Num dia de muito calor, com os termómetros a chegarem aos 40 graus, as entidades oficiais jogaram pelo seguro para evitar afrontamentos e golpes de calor, talvez com a cabeça já numa qualquer praia das redondezas….