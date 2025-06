Sempre a trabalhar!!

No último fim de semana o Partido Socialista de Arruda dos Vinhos apresentou a sua equipa à freguesia de São Tiago dos Velhos. Um momento que coincidiu com o aniversário de Carlos Alves, presidente da câmara, que no dia 21 de Junho celebrou 54 primaveras. Nem mesmo no dia do seu aniversário Carlos Alves tirou folga. A este ritmo, os seus adversários políticos que se cuidem. Vai ser preciso muito pulmão para o bater nas urnas....