E quanto falta para a limpeza?

Na Estrada Nacional 118, entre Benavente e Samora Correia, os condutores têm a sorte de circular numa estrada com espírito de aventura. As placas informativas existem, mas é preciso fé, binóculos ou uma roçadora para as encontrar. Em certos pontos, as ervas são tão altas que tapam a distância quilométrica para o Porto Alto. O que até pode ser uma bênção, porque quem ali passa já não precisa de se preocupar com os quilómetros em falta, só mesmo com o tempo que falta para vir uma limpeza.