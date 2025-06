Imagem neo-realista

No Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, continua a acumulação de todo o tipo de lixo.

No Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, continua a acumulação de todo o tipo de lixo. Nem uma rua com o nome tão prestigiado como o do escritor neo-realista, Alves Redol, o cenário muda para melhor. Tudo porque junto aos contentores de lixo, na relva, são depositados todo o tipo de artefactos que vão desde loiça de casas de banho, cartões, roupas, entre outras. Com a chegada do calor resta saber se este quadro neo-realista não se transforma num pesadelo….