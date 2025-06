Um soporífero à hora da sesta

O período de antes da ordem do dia das reuniões do executivo da Câmara de Santarém tornou-se num fastidioso relatório de actividades desenvolvidas pelos vereadores com pelouros durante as semanas antecedentes.

O período de antes da ordem do dia das reuniões do executivo da Câmara de Santarém tornou-se num fastidioso relatório de actividades desenvolvidas pelos vereadores com pelouros durante as semanas antecedentes. Uma soporífera realidade que não tem passado despercebida aos mais atentos e que, na reunião de 16 de Junho, até mereceu um comentário bem humorado do presidente do município. João Leite (PSD) disse aos seus pares que tinham muita sorte em não lhes pagar na mesma moeda. Porque se fosse debitar um relato exaustivo da sua agenda, as reuniões acabariam provavelmente já noite cerrada, dizemos nós. Pode ser que, depois do reparo bem disposto do chefe, os vereadores mais prolixos lhe sigam o exemplo e poupem a audiência a esse suplício....