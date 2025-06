Foi boa a festa mas durou pouco

A cerimónia de inauguração do evento de bem-estar Wellness Weekend, em Tomar, ficou marcada por uma enchente de membros da coligação AD e pela ausência de eleitos do PS, partido que tem maioria na Câmara de Tomar. Quem aproveitou a ausência do presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), que estava noutro evento numa aldeia, foi o vereador do PSD e candidato à Câmara de Tomar, Tiago Carrão, que se chegou à frente e interagiu com os participantes do evento como se fosse o verdadeiro presidente do município, dando as boas-vindas aos participantes e desejando um bom certame. Aquilo que parecia uma festa da AD, terminou com a chegada de Hugo Cristóvão, uma hora depois do início da inauguração, momento em que as atenções voltaram a ficar focadas no ‘suspeito do costume’....