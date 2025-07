Divórcio eleitoral

Soube-se na última Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira que o presidente da Assembleia de Freguesia de Vialonga, eleito pela Coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, Fábio Mousinho Pinto, se divorciou do partido. O assunto veio à baila pela eleita do CDS-PP, Filomena Correia, também ela em processo de “divórcio” para as próximas autárquicas, quando referiu que Fábio Mousinho prometeu lutar pelo encerramento do aterro do Mato da Cruz, enquanto vogal da Valorsul, mas nem os relatórios das reuniões sobre o assunto fez chegar aos eleitos municipais. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), ironizou e respondeu à eleita Filomena que ia fazer chegar os relatórios à sua pessoa “agora que Fábio Mousinho se divorciou da coligação”. Entre divórcios e relatórios que não chegam, é caso para dizer que a política local anda mesmo a precisar de terapia de casal….