O vereador da Câmara de Santarém Manuel Afonso (PS) prometeu e cumpriu. Face às queixas de moradores da Rua Ana de Macedo devido aos dejectos caninos que iam proliferando pelo espaço público da urbanização, a que a vereadora do Chega Manuela Estêvão deu voz, o autarca garantiu que iria tomar medidas. E poucos dias depois já estava no local uma placa a avisar os donos dos canídeos que a porcaria largada é para ser recolhida, sob pena de sanção pecuniária. Placa já há! Aguarde-se agora para ver se, com ela, também vêm o civismo e o respeito pelo espaço público, que parecem ter emigrado para Marte....