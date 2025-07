São Pedro à sombra

A procissão em honra de São Pedro, na festa de Correias, concelho de Rio Maior, foi cancelada devido ao calor registado no último fim-de-semana de Junho que deixou muitos concelhos e distritos do país em alerta vermelho, Rio Maior incluído. Desta vez, São Pedro não fez milagres no que toca ao estado do tempo e as cerimónias religiosas lá tiveram que se confinar a uma missa no recinto em que não faltaram os andores e a actuação da Banda Filarmónica de São Sebastião. Foi o que se pôde arranjar, a bem da saúde e devoção dos fiéis...