Forno no Verão, frigorífico no Inverno

O Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Tomar, onde se realizam as reuniões de câmara e as sessões da assembleia municipal, é um forno no Verão e um frigorífico no Inverno. Passando por ser a sala mais importante para reuniões dos principais órgãos autárquicos e de recepção de individualidades, de “nobre” tem muito pouco, pelo menos no que à climatização diz respeito. A justificação repetida pelo presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), é de que existe um problema com o sistema de ar condicionado no edifício, cuja resolução se apresenta complexa. A verdade é que no Inverno é comum ver os deputados equipados de casacos, cachecóis e até luvas, como se estivessem na Serra da Estrela; já no Verão vão retirando vestuário até onde a compostura permite. Na mais recente sessão da assembleia municipal, o deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Gonçalves, até foi munido de um leque de grandes dimensões para se ir refrescando ao longo da sessão.