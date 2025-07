Hugo Costa agarrado ao telemóvel

O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa (PS), está sempre agarrado ao telemóvel durante as sessões. O autarca parece dar mais atenção ao aparelho do que aos trabalhos que é suposto conduzir e, por vezes, tem mesmo de ser alertado por colegas de mesa ou outros deputados de quando deve intervir. Além disso, também tem por hábito ausentar-se com frequência das sessões. Hugo Costa é também deputado à Assembleia da República, o que poderá ajudar a justificar o seu modus operandi com os vícios que se podem ganhar no hemiciclo. Só que no Parlamento, entre 230 eleitos, Hugo Costa vai passando despercebido. Já em Tomar, e ainda por cima sendo presidente da assembleia, a coisa realmente dá muito nas vistas....