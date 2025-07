O grande investidor das festas de Abrantes

partilhe no Facebook

Na última reunião de câmara de Abrantes, a maioria socialista e a oposição voltaram a trocar farpas por causa das festas da cidade: uns dizem que o certame trouxe muito lucro e convívio; outros alegam que o meio milhão de euros investido é um exagero. No meio disso tudo, o vereador do PS Luís Dias (à esquerda na imagem) resolveu fazer um brilharete ao dizer que gastou lá pelo menos 400 ou 500 euros com a família, provando que, se mais ninguém apreciou e investiu nas festas, pelo menos ele fez bem a sua parte para ajudar a economia local.