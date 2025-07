Manuela Estêvão não esperou pelo jantar e pôs-se ao fresco

Após o período de antes da ordem do dia e de intervenção do público, surgiu um dos debates mais empolgantes da sessão da Assembleia Municipal de Santarém realizada na tarde e noite de segunda-feira, 30 de Junho.

Após o período de antes da ordem do dia e de intervenção do público, surgiu um dos debates mais empolgantes da sessão da Assembleia Municipal de Santarém realizada na tarde e noite de segunda-feira, 30 de Junho. Pouco passava das 19h30 e a discussão instalou-se entre os que advogavam que se devia fazer de imediato a habitual pausa para jantar e os que achavam que, nesse dia tórrido e com o sol ainda a brilhar, era demasiado cedo e podia-se cumprir mais um ponto da extensa agenda. Venceu a tese da continuação dos trabalhos, mas quem não esteve pelos ajustes foi a vereadora do Chega, Manuela Estêvão (de pé na ponta esquerda da foto), que se pôs ao fresco e já não voltou a dar ar de sua graça....