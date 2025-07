A lata do gerente do BPI de Torres Novas

O Cavaleiro Andante foi participar por estes dias numa escritura numa filial do BPI em Torres Novas. Como bom samaritano chegou mais cedo. Tentou entrar na agência e disseram-lhe que tinha que esperar na rua. Argumentou que para além de ser parte do negócio que ia decorrer na agência, também é cliente do banco. O funcionário foi simpático, mas disse-lhe, numa segunda ronda da conversa, que tinha recebido ordens para o deixar à torreira do sol na rua porque àquela hora ainda havia cofres abertos. É verdade que os bancos e os funcionários dos bancos nunca foram amigos, nem da família do Cavaleiro Andante. Talvez por isso nunca guardou boas recordações das suas relações com bancários. Mas fica a pergunta para o senhor gerente do BPI de Torres Novas: alguma vez parou cinco minutos em frente da sua agência num dia de Verão? Tem de ter muito descaramento e muita lata este gerente da agência do BPI de Torres Novas.