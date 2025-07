Festa é festa!

As festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira são sempre um momento de união das gentes da terra onde, durante três dias, o convívio é o que mais importa. E se dúvidas houvesse do poder do Colete Encarnado para juntar pessoas tão diferentes, veja-se o caso da vereadora Joana Bonita (CDU) e do vereador David Pato Ferreira (Coligação Nova Geração), de espectros políticos bem afastados, que foram apanhados pela lente do Cavaleiro Andante, na tarde da homenagem ao campino. As convicções políticas podem ser diferentes em muita coisa, mas no caso da festa e da tauromaquia, é bom saber que ao menos há pontes de entendimento....