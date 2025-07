A Brisa e os engarrafamentos na A1

partilhe no Facebook

Entrar em Lisboa ao final da tarde pela A1 é pior que fazer o Caminho de Santiago. É raro o dia em que a fila de carros não nos faz demorar pelo menos mais 20 a 30 minutos de viagem. O que se paga de portagem não compensa, é dinheiro dado e arregaçado na conta da Brisa. O GPS anuncia viatura na berma e, regra geral, nem chegamos a saber quando e onde, quando de repente a fila de carros pouco a pouco começa a desfazer-se. Como é que ainda não há uma comissão de utentes da A1 que obrigue a Brisa a devolver-nos o dinheiro das portagens quando o seu trabalho não é bem feito, quando uma viatura avariada dá cabo do nosso dia, ou as obras são realizadas sem respeito pelos horários em que o tráfego é maior? Que país é este onde só falta cobrarem as nossas horas de sono?.