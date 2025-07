A festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira é sempre um momento de exaltação popular e de promoção das raízes da terra que, como se sabe, está muito ligada à tauromaquia.

A festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira é sempre um momento de exaltação popular e de promoção das raízes da terra que, como se sabe, está muito ligada à tauromaquia. No entanto, continua a haver quem não goste muito de ver os toiros pelas ruas nas largadas. Este ano, como esteve presente na cerimónia de homenagem ao campino uma representante do Turismo de Lisboa, houve quem usasse algumas t-shirts para passar uma mensagem pelas costas. E para bom entendedor, meia palavra basta….