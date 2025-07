Tiros para todo o lado

partilhe no Facebook

Na política é comum ver gente a disparar para tudo o que é lado sem acertar objectivamente em ninguém. É um exercício de demagogia que apela à ignorância dos que ouvem em prol da popularidade. Se há poucas semanas, na apresentação de João Leite como candidato à Câmara de Santarém, o seu principal adversário ficou com as orelhas a arder de tanto ser falado (pela negativa), desta vez foi Pedro Ribeiro a disparar pólvora que só serve para alimentar as redes sociais e ocupar tempo aos solitários que estão atrás dos ecrãs. O presidente da Câmara de Almeirim e candidato a Santarém diz que já faz acontecer e ainda não é presidente da capital de distrito. Uma resposta à letra que deverá ter desenvolvimentos nos próximos episódios.