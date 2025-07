Justiça portuguesa passa pela maior humilhação de que há memória desde o 25 de Abril

Este ano o Carnaval começou mais cedo com José Sócrates a voltar aos tribunais e a assumir finalmente que não quer mesmo ser julgado. Depois de uma dúzia de anos a aproveitar o facto de Portugal ter uma Justiça que protege os endinheirados, que podem pagar a advogados influentes, e assim a condicionarem, Sócrates admite que a sua intenção é mesmo boicotar o sistema até prescreverem todos os processos de que é acusado. A Justiça portuguesa está a passar pela maior humilhação de que há memória desde o 25 de Abril de 1974. E não admira que José Sócrates chame para a praça pública António Costa, que nesta altura é o presidente do Conselho Europeu. O Partido Socialista é um dos grandes culpados da desorganização da Justiça, da falta de funcionários e juízes e das merdosas condições de trabalho, que só ao nível dos tribunais administrativos fazem com que muita gente grite “volta Salazar que estás perdoado”. Quem é que se espanta agora de ver nas televisões José Sócrates a gozar com isto tudo e ainda chamar a António Costa a terreiro dizendo-lhe aguenta aí camarada que eu preciso de ajuda para me livrar destes justiceiros de pacotilha.