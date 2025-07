Pode ser saudade

A crise no Bloco de Esquerda parece que também já chegou a Tomar. Aquele que era o único deputado municipal do partido em Tomar, Paulo Mendes (à direita), pediu a suspensão do mandato recentemente, já não marcando presença na última sessão da assembleia que se realizou no final de Junho. A sua substituta directa, Maria da Luz Lopes, também pediu suspensão do mandato, tendo calhado a ‘fava’ a Jorge Gonçalves, um dos mais antigos e dos poucos que resta como militante do partido no concelho. Para surpresa de muitos, Paulo Mendes não só suspendeu o mandato como ainda apareceu na apresentação da candidatura do PS à Câmara de Tomar. Será que o vamos continuar a ver como deputado municipal, mas agora com outras cores? Ou seriam já saudades do presidente da assembleia municipal Hugo Costa?.