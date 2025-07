Rabaça invisível

António Rabaça Ribeiro, que trocou o PS pela independência política após a polémica da mesquita em Samora Correia, apareceu na mais recente Assembleia Municipal de Benavente, mas fê-lo em modo fantasma. Não que não tenha tido voz, até porque interveio em várias ocasiões, mas agora longe dos companheiros socialistas sentou-se tão ao fundo da sala que, quando pediu a palavra, na transmissão digital da reunião de câmara, as diferentes câmaras no salão nobre do município de Benavente não conseguiram captar o membro da assembleia municipal. Ouvia-se, mas não se via....