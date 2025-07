E já agora saía uma imperial...

Depois de décadas sem ligação a uma rede de esgotos, a Câmara de Arruda dos Vinhos está finalmente a começar a ligar as casas de várias localidades do concelho à rede de saneamento básico.

Depois de décadas sem ligação a uma rede de esgotos, a Câmara de Arruda dos Vinhos está finalmente a começar a ligar as casas de várias localidades do concelho à rede de saneamento básico e na última semana o presidente da autarquia, Carlos Alves (PS), começou a ir às várias aldeias apresentar o projecto que vai entrar em obra nos próximos meses. Uma das apresentações aconteceu na aldeia da Tesoureira, no café da associação. Uma apresentação que aconteceu num dia particularmente quente, com a localização a convidar os presentes a acompanhar a sessão na companhia de uma cerveja fresquinha....