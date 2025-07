Na ponta do espeto

Duas cabeças de porco foram parar ao terreno onde poderá, um dia, talvez, quem sabe, ser construída uma mesquita em Samora Correia. A instalação artística não tem placa explicativa nem autor, mas o cheiro é de protesto e de decomposição. Depois da manifestação popular de cidadãos preocupados com a fé alheia, seguiu-se a descompostura do PS de Benavente, com figuras nacionais a correr atrás do prejuízo e a pedir a cabeça do candidato socialista Pedro Gameiro, politicamente falando. Entre cabeças de porco e cabeças quentes, a única coisa que parece certa é que a tolerância religiosa continua a ser um parto difícil para alguns.