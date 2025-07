Para inglês ler

A nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics do Politécnico de Santarém vai ser implementada em Azambuja numa parceria com a Associação Portuguesa de Business Intelligence, novidade anunciada no Azambuja Summit.

A nova pós-graduação em Business Intelligence and Analytics do Politécnico de Santarém vai ser implementada em Azambuja numa parceria com a Associação Portuguesa de Business Intelligence, novidade anunciada no Azambuja Summit. O evento decorreu no HubsLisbon. Para azar dos presentes, e seguindo a tendência de anglofonia que para aí anda à solta há muito, dizer ainda que o air conditioning estava damaged numa sala fechada com 40 pessoas que tentavam assistir com atenção à apresentação, enquanto abanavam os catálogos disponíveis à entrada, talvez já a pensar no calor que se ia fazer sentir. Hot, hot, hot!!!.