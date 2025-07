Sorrir e acenar

Não é nenhum segredo que a relação entre o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra (PS), e o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), arrefeceu.

Não é nenhum segredo que a relação entre o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra (PS), e o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), arrefeceu. Uma situação que, de resto, levou Cláudio Lotra a desistir de se recandidatar ao cargo, depois de ter acusado Fernando Paulo de falta de respostas para os problemas da junta e de não transferir​ verbas suficientes para, por exemplo, conseguir manter a cidade mais limpa. Na cerimónia do Dia da Cidade de Alverca, o mau estar entre ambos sentia-se no ar e apesar dos sorrisos bonitos para a fotografia a verdade é que, para já, parece que esta terá mesmo sido uma das últimas vezes que ambos partilharam o mesmo palco....