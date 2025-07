partilhe no Facebook

Tem sido alimentada a narrativa de que é cada vez mais difícil encontrar quem queira trabalhar nos campos, devido à dureza da actividade agrícola, mas há sempre excepções que confirmam a regra, como se viu recentemente. Seis empreendedores por conta própria resolveram apanhar melancias do campo na zona de Alpiarça, mas, provavelmente entusiasmados com a tarefa, esqueceram-se de falar com os donos das propriedades. Conclusão: foram apanhados em flagrante pela GNR por furto, tendo sido recuperada uma tonelada de melancias, em duas operações distintas, que os suspeitos transportavam sem justificação para a sua posse. Depois de tanto trabalho é caso para dizer: que grande melão! Ou melhor, melancia... Resta agora saber que ‘talhada’ lhes vai destinar a justiça.