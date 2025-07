partilhe no Facebook

Champanhe com pontaria

Na cerimónia dos 140 anos dos Bombeiros de Benavente houve bênção da nova viatura de socorro, discursos e palmas. O momento alto chegou quando Anabela Lopes, presidente da associação humanitária, assumiu a missão de a inaugurar à moda antiga, com uma garrafa de champanhe. “Não tenho muito jeito para isto”, avisou, já com o gargalo na mão. Momentos depois, o pára-

-brisas da viatura cintilava sob um banho de espumante certeiro. A pontaria foi tanta que não se ouviu sirene de alarme nem danos causados pela rolha. Pelos vistos, há competências que vêm com os cargos... .