Ir às urgências do Hospital de Santarém e sair com o mesmo mal

O Cavaleiro Andante foi às urgências pediátricas do Hospital de Santarém esta semana com um bebé de um ano que berrava como se a estivessem a matar sem razão aparente. Eram três da manhã e as urgências estavam vazias. Primeiro disseram-lhe que iam reencaminhar o bebé para o centro de saúde na manhã seguinte, mas como o centro de saúde não tinha vaga, a pediatra de serviço foi obrigada a trabalhar. 10 minutos depois o bebé sai da urgência sem diagnóstico, mas a berrar da mesma forma. No dia seguinte, numa outra urgência mais a norte do país, o mesmo bebé foi diagnosticado com uma otite e as causas do choro foi o rebentamento do tímpano. É caso para dizer que ir às Urgências de Santarém a más horas pode implicar ser atendido por um médico com sono e sair de lá pior do que quando entrou.