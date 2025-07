Só o vinho os salvava

Cerca de 700 séniores do concelho da Chamusca passaram uma tarde no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril, mas só depois de se sentarem na mesa para almoçar perceberam que não havia vinho para acompanhar a refeição.

Cerca de 700 séniores do concelho da Chamusca passaram uma tarde no Salão Preto e Prata, no Casino do Estoril, mas só depois de se sentarem na mesa para almoçar perceberam que não havia vinho para acompanhar a refeição. Mais tarde soube-se, através do presidente Paulo Queimado, que foi a Autoridade de Saúde a desaconselhar o consumo de vinho por causa das altas temperaturas. Mal sabia a Autoridade de Saúde que os idosos iam ser obrigados a ouvir um discurso lamechas do Capataz da Chamusca a falar dos seus 12 anos como presidente e a “maravilha” que foi servir a população. Se houvesse vinho talvez o presidente Queimado tivesse dançado ou cantado e o discurso ainda seria mais caricato e anedótico.