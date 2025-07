Do despiste à trompete resgatada

Se houvesse uma competição para a semana mais atribulada, a Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), de Samora Correia, tinha lugar garantido no pódio. Primeiro, a carrinha, que ficou sem arranjo depois de um despiste. Mas o caos não parou por aí. Um músico da filarmónica perdeu durante uma hora uma trompete e o respectivo estojo do instrumento. No entanto, e como qualquer boa história, o enredo deu uma volta de 180 graus e pouco tempo depois o instrumento de sopro foi devolvido por um vizinho para descanso do trompetista. Uma semana para a SFUS que não foi só de desporto e música, mas também de sorte e azar....