Já ninguém pode com o tema das festas

O vereador Vítor Moura voltou a levar para cima da mesa da sessão camarária o tema dos nove dias das Festas de Abrantes. Desta vez até foi investigar quantos dias duram as festas noutros concelhos, nomeadamente em Almeirim. As festas já acabaram há mais de um mês, mas continuam a servir de arma política. Com tanto assunto actual e pertinente para discutir, já não há pachorra para estarem sempre a bater na mesma tecla.