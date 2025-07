O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), viveu na segunda-feira, 31 de Julho, a reunião do executivo mais atribulada desde que assumiu a liderança do município, após a saída de Ricardo Gonçalves, há quase um ano. O autarca decidiu apresentar projectos relacionados com o (há muito falado) funicular entre o bairro de São Bento e a estação ferroviária na Ribeira de Santarém e com a requalificação de ruas no centro histórico e viu a oposição acusá-lo de eleitoralismo e de andar a propagandear “fantasias”. E, desta vez, para além da vereadora do Chega, até a bancada socialista – que tem um acordo de governação com o PSD – ajudou à festa. Como se não bastasse, surgiram duas munícipes a contestar novamente a polémica construção de um prédio na Calçada do Monte; e uma moradora do Bairro do Girão a enumerar tudo o que falta naquela zona, como estacionamento, contentores do lixo e espaços verdes. Para rematar, a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, ainda anunciou que vai participar ao Ministério Público o negócio de aquisição, pelo município, de um imóvel junto à estação ferroviária para criar estacionamento e habitação. Pelos vistos vamos ter um Verão quente em Santarém. E não será só na temperatura do ar....