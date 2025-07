Na mais recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, o eleito do Chega, Américo Costa, dirigiu-se ao vereador do PS, Hélder Henriques, com um “baixa a bola”.

Na mais recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, o eleito do Chega, Américo Costa, dirigiu-se ao vereador do PS, Hélder Henriques, com um “baixa a bola”. Tudo aconteceu quando Américo Costa discursava, apresentando algumas críticas à actuação do executivo camarário de maioria socialista. Américo Costa defende-se que não gostou de ser interpelado pelo vereador que o terá chamado de “mentiroso”. Certo é que o momento passou despercebido para muitos membros da assembleia, até para o próprio presidente do órgão, Hugo Costa (PS), que teve que ser avisado pela bancada socialista, que se levantou em peso indignada com o sucedido. Após a chamada de atenção de Hugo Costa, o deputado do Chega apresentou as suas desculpas. Américo Costa é presença assídua em esplanadas e cafés de Tomar e por momentos deve ter pensado que estava numa tasca com amigos. Enfim, é mais um momento insólito das animadas sessões da assembleia nabantina….