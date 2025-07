Política, bolos e humor em Tomar

Tomar foi palco de um animado debate político no dia 19 de Julho. Com condução do humorista Guilherme Geirinhas e organização da associação juvenil Gerar Oportunidades, estiveram frente a frente três dos candidatos à presidência da Câmara de Tomar: Hugo Cristóvão (PS), Tiago Carrão (PSD) e Bruno Graça (CDU). Com duração de pouco mais de uma hora e sala cheia, os muitos jovens presentes não se inibiram de mostrar as suas preferências através de aplausos, o que deixou alguns autarcas ‘aziados’. Um dos momentos mais curiosos da tarde foi quando, logo no início da sessão, Tiago Carrão sacou de uma caixa de “Beija-me Depressa” (bolos típicos de Tomar) e ofereceu ao apresentador. O autarca social-democrata foi mesmo o único a presentear Geirinhas com um ‘miminho’, mostrando que em época de caça ao voto não brinca em serviço....