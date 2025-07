Um avental? Uma bata? A farda do Super-Homem?

Quase duas décadas depois, o Futebol Clube de Alverca está de regresso à primeira liga de futebol e na última semana apresentou a camisola com que vai disputar o campeonato. Uma espécie de momento de pré-época para ir aquecendo os corações dos adeptos, com um “manto que honra o nosso passado, celebra o presente e aponta ao futuro”, disse o clube em comunicado. O problema é que pouco depois da apresentação da camisola muita gente começou logo a criticar o arrojado design, que fica um pouco longe das camisolas de outros tempos. Houve quem dissesse em tom jocoso que parece um avental, uma bata de cozinha ou até, dizemos nós, um modelo inspirado na farda do Super-Homem. Pelo menos uma coisa foi conseguida com o novo equipamento: dar nas vistas e suscitar debate. E, como dizia alguém, o importante é que se fale, nem que seja para dizer...bem.