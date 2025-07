A número dois

No dia 25 de Julho foi feita a apresentação dos elementos da lista de Tiago Carrão, candidato da AD à presidência da Câmara de Tomar. Esperava-se com expectativa as possíveis surpresas. Existe de facto uma quase total renovação de nomes, salientando-se o segundo da lista, Sandra Cardoso. Arquitecta de profissão, exerce a sua actividade como técnica superior na vizinha Câmara Municipal de Ourém. Com o dinamismo económico que este município tem revelado, caso a sua lista ganhe, como será a sua relação com o município onde agora exerce, na competição por atracção de investimento, de população e de protagonismo regional? Na luta pelo poder, Tiago Carrão mostra que é capaz de tudo, até de ‘roubar’ funcionários às câmaras vizinhas para reforçar a sua candidatura.