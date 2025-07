Em Tomar até a igreja gosta do Quim Barreiros

Decorreu na Praça de Toiros de Tomar um espectáculo de solidariedade com o objectivo de angariar dinheiro para permitir que algumas dezenas de jovens tomarenses se deslocassem a Roma para participar nas cerimónias do Jubileu de 2025.

Decorreu na Praça de Toiros de Tomar um espectáculo de solidariedade com o objectivo de angariar dinheiro para permitir que algumas dezenas de jovens tomarenses se deslocassem a Roma para participar nas cerimónias do Jubileu de 2025. Organizada pela Vigararia de Tomar, na iniciativa participaram tunas académicas, um DJ e…Quim Barreiros! Com praça cheia foi no mínimo curioso verificar o entusiasmo de muitas ‘beatas’ a dançar e a cantarolar os refrões malandrecos do artista minhoto. Com os bancos das igrejas cada vez mais vazios, pode sair daqui uma ideia para reverter esse cenário. Será que ainda vamos ver os cânticos de Quim Barreiros nas missas acompanhados ao acordeão?.