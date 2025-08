Campanha no Remember Pim Pim

Tomar recebeu mais uma edição do Remember Pim Pim, evento que pretende recordar a antiga discoteca de Tomar. Muitos políticos não faltaram à festa, caso dos candidatos à presidência da câmara, Hugo Cristóvão (PS) e Tiago Carrão (PSD). Tiago Carrão surgiu acompanhado de colegas de partido, como o candidato a presidente da Junta Urbana, Alexandre Horta. Já Hugo Cristóvão fez-se acompanhar da mulher. Também a número dois na lista do PS à câmara, Filipa Fernandes, marcou presença no evento. Entre conversas e muitas fotos, certamente que os candidatos aproveitaram para fazer mais um pouco de campanha. Numa noite de celebração, copos e festa até ao nascer do sol, quem sabe se Hugo Cristóvão e Tiago Carrão não acabaram a noite a dançar juntos ao som das icónicas músicas dos anos 80.