Campinos de parar o trânsito

Na última semana a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira inauguraram três novos topónimos na cidade, um deles repondo o nome de Palha Blanco na toponímia local. No momento do descerrar da placa estiveram presentes dois campinos que deram colorido ao momento e foram raros os condutores que, passando na Estrada Nacional 10, não abrandaram para ver e até para aplaudir a figura dos campinos, que claramente desviaram as atenções dos políticos!.