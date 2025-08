O vice-presidente da Câmara de Azambuja, António José Matos, disse na última reunião do executivo municipal que as falhas na recolha de resíduos no concelho também se devem à falta de habilidade dos motoristas.

Com umas aulinhas do instrutor Matos a coisa resolve-se

O vice-presidente da Câmara de Azambuja, António José Matos, disse na última reunião do executivo municipal que as falhas na recolha de resíduos no concelho também se devem à falta de habilidade dos motoristas. Isto porque as ruas são estreitas e, muitas vezes, há carros estacionados a dificultar a passagem. Ora, o autarca socialista não só identificou o problema como pode ser a solução, bastando para isso disponibilizar-se a dar umas aulinhas aos motoristas, tendo em conta a sua vasta experiência como instrutor de condução. Embora nos últimos anos as lides autárquicas o tenham afastado dessa vocação, certamente ainda não perdeu o jeito... .