Não havia necessidade!

Desde que o centro comercial Vila Franca Centro fechou, bem no centro da cidade, uma das fachadas transformou-se num verdadeiro nojo. Há urina pelos cantos mas, sobretudo, algumas empresas de promoção de corridas de toiros aproveitaram o facto do espaço estar sem rei nem roque para o adaptarem a fachada de promoção de espectáculos taurinos. Não há cantinho que sobreviva à poluição visual. O Cavaleiro Andante gosta da festa brava, mas também gosta de ver uma cidade limpa; e por isso não parece muito digno que alguém se arrogue no direito de afixar publicidade nas paredes, sem passar cartão a ninguém nem pagar um tostão à câmara ou à junta, ferindo a vista a quem passa. E que tal estes empresários deixarem de poluir o espaço público e passarem a pagar para meter a publicidade em sítios onde ela verdadeiramente deve estar? É que, assim, com este aspecto nojento, nem para as suas próprias corridas são bons....