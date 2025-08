Hélder Esménio ainda está para as curvas

Na última reunião de câmara de Salvaterra de Magos, o presidente Hélder Esménio não poupou críticas ao candidato da CDU ao município, João Caniço, mostrando que, embora esteja de saída, não deixa que lhe comam as papas na cabeça. O candidato comunista desvalorizou o investimento do município no sector da Cultura, afirmando ainda que existia uma diferença “gritante” face ao município de Benavente, curiosamente de gestão CDU e onde o mesmo trabalha como técnico. Em fim de mandato e sem rodeios, Hélder Esménio atirou, apresentando factos contrários, que é normal o candidato comunista estar a leste da realidade de Salvaterra de Magos, uma vez que não trabalha nem reside no concelho.