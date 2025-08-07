uma parceria com o Jornal Expresso
07/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 07-08-2025 21:00

Prognósticos só no final do jogo

- foto O MIRANTE
O vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) marcou presença na última reunião da Câmara de Santarém para apresentar os projectos que vão conduzir à supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte.

O vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) marcou presença na última reunião da Câmara de Santarém para apresentar os projectos que vão conduzir à supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte, no troço que atravessa esse concelho. Carlos Fernandes e os técnicos que o acompanharam explicaram tudo bem explicadinho, mas não se comprometeram com prazos para a conclusão dos trabalhos nas várias frentes. Um detalhe indiciador de que se trata de um homem cauteloso e pouco dado a adivinhações. É que com essas obras faladas há tantos anos, algumas delas há décadas, o melhor mesmo é jogar pelo seguro e esperar pela inauguração (se tal acontecer) para então, sim, atirar os foguetes.

