Prognósticos só no final do jogo

O vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) marcou presença na última reunião da Câmara de Santarém para apresentar os projectos que vão conduzir à supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte, no troço que atravessa esse concelho. Carlos Fernandes e os técnicos que o acompanharam explicaram tudo bem explicadinho, mas não se comprometeram com prazos para a conclusão dos trabalhos nas várias frentes. Um detalhe indiciador de que se trata de um homem cauteloso e pouco dado a adivinhações. É que com essas obras faladas há tantos anos, algumas delas há décadas, o melhor mesmo é jogar pelo seguro e esperar pela inauguração (se tal acontecer) para então, sim, atirar os foguetes.